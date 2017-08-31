В Госкино сообщили, сколько украинских фильмов выйдут в прокат в 2017

КИЕВ, 31 авг – РИА Новости Украина. В кинотеатрах до конца года выйдут в прокат минимум 13 кинокартин отечественного производства. Об этом на брифинге в четверг, 31 августа, заявил глава Госкино Филипп Ильенко, передает "112 Украина".

По словам Ильенко, украинские картины в прокате уже начали конкурировать друг с другом, из-за этого премьеры пришлось растянуть до начала следующего года.

"До конца года в прокат выйдут не менее 13 украинских фильмов. Уже известно, что их будет возможно больше. Это говорит о том, что нам приходиться переносить премьеры части фильмов уже на первую половину следующего года, чтобы наши картины не конкурировали друг с другом", — заявил Ильенко.

Он добавил, что успех украинского кино стал возможным благодаря финансовой поддержке государства, которая в 2017 году оказалась самой большой с момента обретения независимости.

"Это рекордная сумма, и, очевидно, на следующий год мы можем рассчитывать на ее увеличение", — отметил Ильенко.

Ранее сообщалось, что украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение ленты от Украины на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Среди фильмов-претендентов назывались "Гнездо горлицы" (реж. Тарас Ткаченко), "Живая" (реж. Тарас Химич), "Моя бабушка Фани Каплан" (реж. Алена Демьяненко), "Слуга народа 2" (реж. Алексей Кирющенко) и "Червоный" (реж. Заза Буадзе).