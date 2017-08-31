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    Культура

    В Москве назовут улицу именем Эльдара Рязанова

    Тема:

    Прощание с Эльдаром Рязановым (25)

    2010
    Улица будет расположена неподалеку от киноклуба-музея "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов. Протяженность улицы составит чуть больше километра.
    Режиссер Эльдар Рязанов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В честь режиссера Эльдара Рязанова назовут одну из улиц столицы на юго-западе Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

    Жестокий романс (Э. Рязанов, Л. Гузеева, Н. Михалков)
    eldar-ryazanov.ru
    Эльдар Рязанов на съемочных площадках

    "В Москве появится улица Эльдара Рязанова. Название получит Проектируемый проезд № 6021 в Обручевском районе. Он расположен между улицей Обручева и улицей Новаторов" — говорится в сообщении.

    Отмечается, что улица будет расположена неподалеку от киноклуба-музея "Эльдар", основателем и художественным руководителем которого был Эльдар Рязанов. Протяженность улицы составит чуть больше километра.

    Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или с легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс" и многих других. Кинематографист ушел из жизни в 2015 году.

    В Москве сложилась традиция присваивать улицам имена известных кинорежиссеров. Например, неподалеку от ВДНХ есть улица Сергея Эйзенштейна — знаменитого режиссера, снимавшего картины в 20–40-е годы прошлого века. А на западе города, рядом с павильонами киноконцерна "Мосфильм", расположена улица Пырьева — в память о знаменитом кинорежиссере 1940–1950-х годов.

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