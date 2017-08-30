наверх
30.08.201721:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Группа "Грибы" объявила о завершении концертной деятельности

    (обновлено: )49911
    Как заявил фронтмен и продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш, группа завершает свою концертную деятельность в этом году 31 декабря. У группы намечен тур с начала октября до декабря 2017 года.
    Украинская группа Грибы
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Украинская группа "Грибы" объявила, что перестанет давать концерты после 2017 года. Об этом продюсер и фронтмен коллектива Юрий Бардаш рассказал 25 августа на концерте в Одессе,  его цитирует издание The Flow.

    Наталья Поклонская снялась в клипе исполнителя Олега Скрэтча на песню Корабли
    Канал Олега Скрэтча в Youtube
    Поклонская снялась в клипе российского музыканта

    "Так случилось, что группа завершает свою концертную деятельность в этом году 31 декабря. И мы сейчас в Одессе даем последний концерт, поэтому давайте качнемся как в последний раз", — сказал фронтмен и продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш.

    У группы "Грибы" намечен тур с начала октября до декабря 2017 года. За это время коллектив выступит в Лондоне, нескольких городах Германии, Алмате, Астане и Минске. Также запланированы три концерта в Киеве (1,2 и 3 декабря) и два — в Москве (8 и 9 декабря).

    Основанная в 2016 году группа за время своей деятельности выпустила всего один альбом — "Дом на колёсах часть 1". Вторая часть пластинки была анонсирована, но пока не вышла. Одними из самых известных синглов стали "Тает лёд", "Копы" и "Интро".

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе