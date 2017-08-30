Charlie Hebdo опубликовал "благодарную" карикатуру на потоп в Техасе

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на потоп в Техасе, вызванный мощным ураганом "Харви".

В новом выпуске, который выйдет в среду, на обложке редакция журнала разместила изображение протестующих неонацистов, которых смывает поток. Изображение размещено в аккаунте издания в социальной сети Facebook.

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На карикатуре, открывающей свежий выпуск, нарисованы восемь флагов Третьего рейха — красных полотнищ, на которых в белом круге изображены чёрные свастики. Люди, которые их несут, скрыты потоком воды — от них на поверхности торчат лишь несколько рук и одна нога.

"Господь существует! Он утопил всех неонацистов в Техасе", — так озаглавлен рисунок.

Charlie Hebdo Officiel Карикатура Charlie Hebdo на наводнение в Техасе из-за урагана "Харви"

Американский штат Техас серьезно пострадал в связи со штормом "Харви". Пострадавшими от шторма могут считаться от 30 до 50 округов штата Техас. Власти ожидают, что за предоставлением помощи к властям обратятся более 450 тысяч пострадавших в результате стихии.

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"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.