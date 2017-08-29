Попавший в базу "Миротворца" рокер из США намерен выступать в РФ и Украине

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина. Американский рок-музыкант Алекс Карлин заявил, что продолжит давать концерты на территории России и Украины, несмотря на включение в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", передают РИА Новости.

"Невзирая на приграничные конфликты, я продолжу давать концерты во всех уголках мира, в том числе и в Крыму", — заявил Карлин. По его словам, в ближайшие полтора месяца он даст концерты в Москве, Брянске, Белгороде, Красноярске, Иркутске, Благовещенске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Находке, Владивостоке и на Камчатке.

По словам Карлина, он ожидает приглашения приехать с концертом в Украину. Он также отметил, что на протяжении последних семи лет давал более 100 концертов в год на территории России и Украины.

Музыкант назвал санкции против РФ "сплошным лицемерием", добавив, что такие меры нужно было вводить против США, которые начали войну в Ираке без разрешения СБ ООН, в результате которой, по его словам, погибли 2 миллиона человек.

"Русские и украинцы – прекрасная семья, которая столкнулась с серьезной семейной проблемой в Крыму. Я хотел бы помочь им любым способом", — сказал рок-музыкант. По мнению Карлина, США, России и Украине следует сосредоточиться на более важной проблеме – изменении климата, которое "может привести к большему количеству смертей, чем Вторая мировая война".

Ранее сообщалось, что рок-музыкант из США, лидер группы Alex Carlin Band Алекс Карлин попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма. Согласно сообщению на сайте, Карлин попал в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины – незаконной гастрольной деятельности на территории временно оккупированного Россией Крыма".