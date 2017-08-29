Андрей Малахов прилетел в Киев к Максаковой ради интервью о любви

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Известный российский ведущий Андрей Малахов прилетел в Киев к оперной певице Марии Максаковой, которая ранее пригласила его на интервью, сообщается на сайте передачи "Пусть говорят".

Как отмечается в статье, Максакова позвонила Малахову и сказала следующие слова: "Прилетай в Киев и я расскажу тебе все о любви".

В итоге экс-ведущему "Пусть говорят" пришлось сперва добираться на самолете из российской столицы в Ригу, поскольку прямых рейсов до Киева нет, а уже потом он прилетел и в украинскую столицу.

Как отмечается в сообщении, оперная дива встретила его, как и положено, с салом и горилкой. В интервью она рассказала ведущему о своей любви, об отношениях с мужем и с матерью, поделилась откровениями из своей жизни.

pust-govoriat.ru Андрей Малахов прилетел в Киев к оперной певице Марии Максаковой

Напомним, муж Максаковой, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Было открыто производство по статье "умышленное убийство". Вороненкова похоронили в Киеве 25 марта.