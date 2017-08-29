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    Культура

    Андрей Малахов прилетел в Киев к Максаковой ради интервью о любви

    (обновлено: )30502
    Оперная дива встретила ведущего, как и положено, с салом и горилкой. В интервью она рассказала ему о своей любви, об отношениях с мужем и с матерью, поделилась откровениями из своей жизни.
    Андрей Малахов прилетел в Киев к оперной певице Марии Максаковой
    pust-govoriat.ru

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Известный российский ведущий Андрей Малахов прилетел в Киев к оперной певице Марии Максаковой, которая ранее пригласила его на интервью, сообщается на сайте передачи "Пусть говорят".

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    Facebook Марии Максаковой
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    Как отмечается в статье, Максакова позвонила Малахову и сказала следующие слова: "Прилетай в Киев и я расскажу тебе все о любви".

    В итоге экс-ведущему "Пусть говорят" пришлось сперва добираться на самолете из российской столицы в Ригу, поскольку прямых рейсов до Киева нет, а уже потом он прилетел и в украинскую столицу.

    Как отмечается в сообщении, оперная дива встретила его, как и положено, с салом и горилкой. В интервью она рассказала ведущему о своей любви, об отношениях с мужем и с матерью, поделилась откровениями из своей жизни.

    pust-govoriat.ru
    Андрей Малахов прилетел в Киев к оперной певице Марии Максаковой

    Напомним, муж Максаковой, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Было открыто производство по статье "умышленное убийство".  Вороненкова похоронили в Киеве 25 марта. 

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