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    Культура

    Эминем заставил поклонников нецензурно оскорблять Трампа

    (обновлено: )6801
    Музыкант во время концерта призвал публику скандировать фамилию американского президента после того, как он выкрикнет нецензурное выражение.
    Эминем
    wikipedia

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Американский рэпер Эминем (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс-третий) заставил своих поклонников скандировать нецензурные слова в адрес президента США Дональда Трампа на своем выступлении на музыкальном фестивале в британском Рединге.

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    "Я не хочу вызвать никакие разногласия, поэтому не буду называть имен. Но этого сукиного сына Дональда Трампа я терпеть не могу", — заявил музыкант во время концерта, призвав публику скандировать фамилию американского президента после того, как он выкрикнет нецензурное выражение.

    Поклонники поддержали идею музыканта и некоторое время скандировали оскорбления в адрес американского лидера.

    Ранее Эминем выпустил композицию "Предвыборная речь", в которой также выступил с критикой Трампа.

    Напомним, ранее известная певица Рианна прокомментировала новости об ужесточении политики США по отношению к мигрантам и строительстве стены на границе с Мексикой, назвав Трампа "аморальной свиньей".

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