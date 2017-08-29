Эминем заставил поклонников нецензурно оскорблять Трампа

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Американский рэпер Эминем (настоящее имя — Маршалл Брюс Мэтерс-третий) заставил своих поклонников скандировать нецензурные слова в адрес президента США Дональда Трампа на своем выступлении на музыкальном фестивале в британском Рединге.

"Я не хочу вызвать никакие разногласия, поэтому не буду называть имен. Но этого сукиного сына Дональда Трампа я терпеть не могу", — заявил музыкант во время концерта, призвав публику скандировать фамилию американского президента после того, как он выкрикнет нецензурное выражение.

Поклонники поддержали идею музыканта и некоторое время скандировали оскорбления в адрес американского лидера.

Ранее Эминем выпустил композицию "Предвыборная речь", в которой также выступил с критикой Трампа.

Напомним, ранее известная певица Рианна прокомментировала новости об ужесточении политики США по отношению к мигрантам и строительстве стены на границе с Мексикой, назвав Трампа "аморальной свиньей".