наверх
29.08.201715:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Сразу два российских актера попали в базу "Миротворца"

    (обновлено: )39513
    По данным сайта "миротворец", Астахов и Повереннова попали в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму.
    Актер Сергей Астахов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Российские актеры Сергей Астахов и Дарья Повереннова попали в базу данных сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.

    Смотрите также: На удивление. Актеры сериала "Игра престолов" показали свой реальный рост

    По данным сайта, Астахов и Повереннова попали в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму. На сайте отмечается, что актеры играли в спектакле "Роковое наследство" в Севастополе.

    Как сообщалось ранее, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова убеждена, что сайт "Миротворец" разжигает ненависть и провоцирует агрессию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе