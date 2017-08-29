Сразу два российских актера попали в базу "Миротворца"

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Российские актеры Сергей Астахов и Дарья Повереннова попали в базу данных сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.

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По данным сайта, Астахов и Повереннова попали в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму. На сайте отмечается, что актеры играли в спектакле "Роковое наследство" в Севастополе.

Как сообщалось ранее, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова убеждена, что сайт "Миротворец" разжигает ненависть и провоцирует агрессию.