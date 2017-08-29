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    Финальный эпизод 7 сезона "Игры престолов" собрал рекордные просмотры

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    Финал сезона на телеканале HBO собрал у экранов 12,1 миллиона зрителей, что почти на 1,5 миллиона выше прошлого рекорда в 10,7 миллиона две недели назад.
    Скриншот трейлера сериала Игры престола

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Заключительный эпизод седьмого сезона "Игры престолов" собрал рекордные для сериала 16,5 миллионов просмотров, сообщает профильное издание Variety.

    Уже первый эпизод седьмого сезона, вышедший в середине июля, стал рекордным для всех премьер НВО.

    Вышел первый эпизод сериала об «Игре престолов». Видео
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    Первый эпизод сериала об "Игре престолов"

    В понедельник, 28 августа, на экраны вышел заключительный эпизод седьмого сезона "Игра престолов" под названием "Дракон и волк".

    По данным издания, в ночь на понедельник финал сезона на телеканале HBO собрал у экранов 12,1 миллиона зрителей, что почти на 1,5 миллиона выше прошлого рекорда в 10,7 миллиона две недели назад. Дополнительные трансляции впоследствии увеличили число зрителей до 16,5 миллионов.

    Заключительный эпизод прошлого, шестого сезона в день премьеры посмотрели на 36% человек меньше (8,9 миллиона).

    Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

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    Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.

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