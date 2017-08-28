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    Группа "Океан Эльзы" временно прекращает концертную деятельность

    (обновлено: )4810
    Лидер группы Святослав Вакарчук заявил, что группа должна отдохнуть после туров, а потом подумает над дальнейшей деятельностью: "Песен много новых, понятно, что в определенное время новый альбом "Океана Эльзы" планируется, в этом я могу вас заверить".
    Солист группы Океан Эльзи Святослав Вакарчук. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Известная украинская группа "Океан Эльзы" берет творческую паузу на год. Об этом заявил лидер группы Святослав Вакарчук во время пресс-конференции в Харькове 26 августа, сообщается на официальном сайте группы.

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    "Берем концертную паузу на год. Немножко выдыхаем после наших туров, потом подумаем. Песен много новых, понятно, что в определенное время новый альбом "Океана Эльзы" планируется, в этом я могу вас заверить. О своих отдельных творческих планах я пока еще не думал, хочу действительно ни о чем не думать с точки зрения творчества, немножко сосредоточиться на своем внутреннем мире и на той помощи стране, которую я смогу оказать в ближайшее время", – заявил Вакарчук, добавив, что политических амбиций у него нет.

    "Я хотел бы оставаться тем, кем являюсь, как можно дольше. Вместе с тем никогда не устаю повторять, что просто опустить руки и отойти в сторону, и смотреть, как моя страна будет двигаться в пропасть, если такое произойдет, я не собираюсь. Пока я делаю то, что могу, то, что считаю наиболее эффективным", – подчеркнул Вакарчук.

    Как сообщалось ранее, группа "Океан Эльзы" была вынуждена перенести запланированный на 9 июня концерт в Северодонецке Луганской области в соседний Лисичанск. 

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