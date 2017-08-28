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    Во Львовской области к годовщине со дня рождения Ступки открыли памятный бюст

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    По словам министра культуры Евгения Нищука, возраст Богдана Ступки позволял творить невероятные театральные и кино-образы, рассказывать с юмором и мудростью истории, передавать опыт.
    Во Львовской области к годовщине со дня рождения Ступки открыли памятный бюст
    Министерство культуры Украины

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В поселке Куликов во Львовской области к 76-й годовщине со дня рождения народного артиста Украины Богдана Ступки открыли памятный бюст, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

    Богдан Ступка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Богдан Ступка. Справка

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    Открытие бюста состоялось возле музейной комнаты в Народном доме Куликова, которая начала работать к 75-й годовщине со дня рождения актера.

    Как отметил во время церемонии министр культуры Евгений Нищук, чрезвычайно важно не только сохранять память о выдающемся украинце, но и продолжать его высокопрофессиональное движение.

    "Невозможно оценить потерю Богдана Ступки для украинской культуры. Его возраст позволял творить невероятные театральные и кино-образы, рассказывать с юмором и мудростью истории, передавать его опыт нам. Каждому, ибо мы все его ученики. Именно поэтому этот бюст — знаковый, к нему должны приходить дети, вдохновленные приступить к творческой работе, и пока будет жить уважение и будет продолжаться его дело – будет жить память, будет жить сам Ступка", — сказал Нищук.

    Министерство культуры Украины
    Министр культуры Украины Евгений Нищук на открытии бюста Богдану Ступке

    Актер Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года. Жизни и творчеству актера посвящены документальные фильмы: Sempere tire, "Принадлежу, я знаю, не себе" (1988), "Богдан Ступка. Львовская хроника" (1988), "Украинский самурай. Принцип Ступки" (2010).

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