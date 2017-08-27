Ферма Марка Твена в США выставлена на продажу за $1,85 млн - СМИ

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Ферма американского писателя Марка Твена в штате Коннектикут выставлена на продажу за 1,85 миллиона долларов, передает телеканал ABC News.

Как отмечает телеканал, ферма называется в честь младшей дочери писателя Джейн — Jean's Farm. Она находится рядом с фермой Stormfield, где писатель проживал с 1908 по 1910 годы. Площадь фермы составляет более семи гектаров.

Ферма была построена в 1860 году, она была отреставрирована, но по-прежнему сохранила некоторые черты оригинального внешнего вида. Там насчитывается пять спален, четыре ванные комнаты, а также есть кинотеатр, бассейн с соленой водой.

Ранее аукционный дом Sotheby's по итогам торгов сообщил, что первый документ о первом полете человека в космос, космонавта Юрия Гагарина, продан в Нью-Йорке в четверг за 47,5 тысячи долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's по итогам торгов.