Хмельное действо. В Ивано-Франковске проходит фестиваль вина и винограда

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске на центральной площади Рынок стартовал фестиваль винограда и вина.

Цель фестиваля — популяризация виноградарства на Прикарпатье. Гости фестиваля могут узнать от его участников, которых 52 со всей Украины, о распространенных сортах винограда, которые хорошо плодоносят в регионе, о культуре потребления вина, которое является еще и творчеством.

Кроме того, можно продегустировать и купить понравившееся вино, поучаствовать в мастер-классах и познавательных семинарах, сообщает УНИАН.

Ранее сообщалось, что на пяти винодельнях Крыма и Кубани начали разливать по бутылкам вино "Крымский мост", которое заложили в начале строительства мостового перехода через Керченский пролив.