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    Культура

    Хмельное действо. В Ивано-Франковске проходит фестиваль вина и винограда

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    Сообщается, что в этом году принять участие в фестивале приехали 52 участника со всей Украины. На фестивале можно не только продегустировать вино, но и получить рекомендации как растить виноград.
    В Ивано-Франковске проходит фестиваль винограда и вина
    frankivchany.if.ua

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске на центральной площади Рынок стартовал  фестиваль винограда и вина.

    Цель фестиваля — популяризация виноградарства на Прикарпатье. Гости фестиваля могут узнать от его участников, которых 52 со всей Украины, о распространенных сортах винограда, которые хорошо плодоносят в регионе, о культуре потребления вина, которое является еще и творчеством.

    Кроме того, можно продегустировать и купить понравившееся вино, поучаствовать в мастер-классах и познавательных семинарах, сообщает УНИАН.

    Ранее сообщалось, что на пяти винодельнях Крыма и Кубани начали разливать по бутылкам вино "Крымский мост", которое заложили в начале строительства мостового перехода через Керченский пролив.

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