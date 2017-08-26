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    Культура

    Звезда песенного проекта представит Украину на детском Евровидении

    (обновлено: )10501
    Анастасия Багинская родилась 8 июля в 2005 году, является обладательницей гран-при "Славянского Базара 2014" и суперфиналисткой второго сезона "Голос. Дети".
    Анастасия Багинская
    Из открытых источников

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В Украине завершился отбор претендентов на конкурс "Детское Евровидение-2017", по результатам которого страну на мероприятии будет представлять Анастасия Багинская.

    Девочка исполнит песню "Не зупиняй" ("Не останавливай").

    Детское Евровидение состоится 26 ноября в столице Грузии Тбилиси.

    Анастасия Багинская обладательница гран-при "Славянского Базара 2014", суперфиналистка второго сезона "Голос. Дети". Родилась 8 июля 2005 года, проживает в Белой Церкви.

    Напомним, украинская певица Джамала в 2016 году одержала победу на 61-м конкурсе песни Евровидение 2016 в Стокгольме с песней "1944".

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