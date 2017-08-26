Звезда песенного проекта представит Украину на детском Евровидении

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КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В Украине завершился отбор претендентов на конкурс "Детское Евровидение-2017", по результатам которого страну на мероприятии будет представлять Анастасия Багинская.

Девочка исполнит песню "Не зупиняй" ("Не останавливай").

Детское Евровидение состоится 26 ноября в столице Грузии Тбилиси.

Анастасия Багинская обладательница гран-при "Славянского Базара 2014", суперфиналистка второго сезона "Голос. Дети". Родилась 8 июля 2005 года, проживает в Белой Церкви.

Напомним, украинская певица Джамала в 2016 году одержала победу на 61-м конкурсе песни Евровидение 2016 в Стокгольме с песней "1944".