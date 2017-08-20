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    Культура

    Умер всемирно известный польский писатель

    (обновлено: )234
    Писатель издал десятки книг, но мировую известность получил благодаря театральным пьесам. Также большую славу Гловацкому принес культовый фильм "Рейс" (1970), соавтором которого был Марек Пивовский.
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    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. На 79-м году жизни скончался известный польский писатель и драматург Януш Гловацкий. О смерти Гловацкого сообщила его жена Олена Леоненко-Гловацкая, передает "Польское Радио".

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    Как писатель, Гловацкий дебютировал в 1960 году рассказом "На пляже". С 1960 по 1970 гг. его главным занятием было написание сценариев.

    В частности, большую славу Гловацкому принес культовый фильм "Рейс" (1970), соавтором которого был Марек Пивовский.

    С 1964 до 1981 гг. писал фельетоны в еженедельнике "Культура".

    За свою жизнь Гловацкий издал десятки книг (романы, сборники рассказов, фельетонов), но мировую известность получил благодаря театральным пьесам. В частности, Гловацкий является автором романов "Последний сторож", "Из головы", пьес "Антигона в Нью-Йорке", "Четвертая сестра" и других.

    Когда в Польше в 1981 году было введено военное положение, Гловацкий находился в Лондоне. Окончательно поселился в США, где преподавал в вузах, писал в New York Times.

    Писатель стал лауреатом престижных литературных премий, награжден крестами: кавалерским, Офицерским и командорским Ордена Возрождения Польши, а также золотой медалью за заслуги в культуре Gloria Artis.

    Напомним, на 85 году в США жизни умер актер, общественный деятель, писатель, комик Дик Грегори.

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