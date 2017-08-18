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    Культура

    Безруков отреагировал на попадание в "чистилище" за Крым

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (385)

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    По словам российского актера Сергея Безрукова, он знает, что давно в списках "читилища" сайта "Миротворец", но вообще не обращает на это внимания.
    Актер Сергей Безруков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Актер Сергей Безруков заявил РИА Новости, что знает о попадании в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", но не обращает на это внимания.

    Сайт Миротворец
    Скриншот сайта "Миротворец"
    Сайт "Миротворец": путь от запрета до легализации

    Немногим ранее сайт "Миротворец" сообщил, что Безруков попал в базу данных из-за "нарушения государственной границы Украины", а также участие "в пропагандистских мероприятиях" на территории Крыма.

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    "Я знаю, что я давно в этих списках и вообще не обращаю на это внимание", — сказал Безруков.

    Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

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