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    Культура

    В США снимут необычную версию "Портрета Дориана Грэя"

    (обновлено: )24
    Над экранизацией работает студия Lionsgate, а режиссером назначена певица и актриса Энни Кларк, известная как St. Vincent. Сценарий к адаптации Уайльда напишет Дэвид Бирк.
    Кадр из фильма Портрет Дориана Грея

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В США собираются создать женскую версию романа Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея", сообщает Variety.

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    GameofThrones / YouTube
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    Как стало известно, над экранизацией работает студия Lionsgate, а режиссером назначена певица и актриса Энни Кларк, известная как St. Vincent. 

    Режиссерский опыт у Кларк уже есть. Она дебютировала на кинофестивале "Сандэнс" в 2017 году с короткометражкой "Birthday Party" в рамках антологии "XX".

    Сценарий к адаптации Уайльда напишет Дэвид Бирк, который работал с режиссером Полом Верховеном над триллером "Она" с Изабель Юппер.

    Ранее Ззнаменитый американский писатель, создавший сагу "Песнь льда и пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин рассказал, что убивает главных героев своих книг для того, чтобы постоянно держать читателей в напряжении и страхе.

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