В США снимут необычную версию "Портрета Дориана Грэя"

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В США собираются создать женскую версию романа Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея", сообщает Variety.

Как стало известно, над экранизацией работает студия Lionsgate, а режиссером назначена певица и актриса Энни Кларк, известная как St. Vincent.

Режиссерский опыт у Кларк уже есть. Она дебютировала на кинофестивале "Сандэнс" в 2017 году с короткометражкой "Birthday Party" в рамках антологии "XX".

Сценарий к адаптации Уайльда напишет Дэвид Бирк, который работал с режиссером Полом Верховеном над триллером "Она" с Изабель Юппер.

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