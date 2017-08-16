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    Культура

    Джордж Мартин пояснил, зачем убивает главных героев из "Игры престолов"

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    По словам писателя, еще подростком он читал книги, которые, на его взгляд, были слишком предсказуемыми: "Ты начинаешь читать первую главу и уже знаешь, что будет дальше. Вот герой, вот злодей".
    Писатель-фантаст Джордж Мартин
    flickr.com/Gage Skidmore

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Знаменитый американский писатель, создавший сагу "Песнь льда и пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин рассказал, что убивает главных героев своих книг для того, чтобы постоянно держать читателей в напряжении и страхе.

    facebook.com/taras.solovei
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    "Когда герой в беде или опасности, я хочу, чтобы читателю было страшно, чтобы он был в напряжении, в возбуждении. Я думаю, единственная возможность сделать это — это неожиданно убить кого-то важного. Тогда он будет знать, что ты играешь по-настоящему, что это книга, в которой может произойти что угодно и, если появится опасность, персонаж может не выжить. Поэтому я убил Эддарда Старка", — рассказал Мартин журналистам.

    Один из главных персонажей "Песни льда и пламени" Эддард Старк был убит в конце первого романа цикла.

    Мартин объяснил, что еще подростком он читал книги, которые, на его взгляд, были слишком предсказуемыми. "Ты начинаешь читать первую главу и уже знаешь, что будет дальше. Вот герой, вот злодей. Герой окажется в беде на какое-то время, но в итоге победит. Нет реальной опасности для героя. Я не люблю читать такие книги. Я люблю книги, которые удивляют меня, шокируют, ведут меня в неожиданном направлении, взывают к моим эмоциям, возбуждают меня, держат в напряжении", — пояснил писатель.

    Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

    Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.

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