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15.08.201713:34
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    Культура

    Пугачева заявила, что теряет голос

    (обновлено: )271
    По словам легендарной российской певицы, она теперь редко дает концерты и выступает на сцене, поскольку теряет голос и "устала от всего этого".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Российская певица Алла Пугачева объяснила, почему в последнее время очень редко выступает на сцене.

    По ее словам, она теряет голос, информирует znaj.ua.

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    "Я теряю голос. Просто устала от всего этого", — заявила она в эфире программы российского телеканала.

    Напомним, ранее муж Пугачевой российский артист Максим Галкин опубликовал в Instagram очередное семейное видео.

    На видео примадонна кормит сына Гарика, при этом разыгрывая настоящий спектакль с участием столовых приборов.

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