Пугачева заявила, что теряет голос

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Российская певица Алла Пугачева объяснила, почему в последнее время очень редко выступает на сцене.

По ее словам, она теряет голос, информирует znaj.ua.

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"Я теряю голос. Просто устала от всего этого", — заявила она в эфире программы российского телеканала.

Напомним, ранее муж Пугачевой российский артист Максим Галкин опубликовал в Instagram очередное семейное видео.

На видео примадонна кормит сына Гарика, при этом разыгрывая настоящий спектакль с участием столовых приборов.