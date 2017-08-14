В Крыму заявили, что нашли артефакты, похожие на "скифское золото"

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко сообщил, что в Крыму обнаружены украшения, которые по своему классу и уровню сопоставимы с крымской коллекцией "скифского золота", передает РИА Новости.

По его словам, раскопки проводились в Усть-Альминском некрополе возле села Песчаное в Бахчисарайском районе. Экспедицией руководит Александр Труфанов, она финансируется Бахчисарайским историко-культурным и археологическим музеем-заповедником.

"Этот как раз находки того класса, такого плана и качества, часть из которых находится сейчас в Нидерландах… Это прежде всего украшения, в том числе из желтого металла", — сказал Майко на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Находки пополнят фонд бахчисарайского музея-заповедника.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к РФ. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.