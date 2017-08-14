Лондонский Биг-Бен замолчит на четыре года

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Знаменитый колокол "Биг-Бен" на часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне в последний раз прозвонит в полдень 21 августа, затем башню закроют на масштабный ремонт, сообщает в понедельник пресс-служба британского парламента.

Предполагается, что ремонт продлится до 2021 года, все это время колокол за редкими исключениями звонить не будет.

По словам хранителя часов Стива Джаггза, работы призваны обеспечить "долгосрочную консервацию часов и их "обиталища" — башни Елизаветы, строительство которой закончилось в 1859 году.

Главный башенный колокол — Биг-Бен — весит 13,7 тонны, каждый час по нему ударяют молотки, дополнительные колокола бьют с 15-минутным интервалом. Колокол работал последние 157 лет почти без пауз, последний раз на профилактику механизмы закрывали в 2007 году, серьезный ремонт проводился более 30 лет назад — в середине восьмидесятых.

Решение начать реставрацию сейчас принято в связи с результатами инспекции часов: выяснилось, что в ремонте нуждаются маятник, сам механизм и, собственно, башня.

"Публику приглашают отметить этот важный момент и собраться на Парламентской площади, чтобы услышать последний перед возвращением в 2021 году бой Биг-Бена", — сказал Джаггз.

Ремонтные работы в башне стартовали в начале 2017 года, в настоящее время леса подняты уже примерно до половины высоты постройки. Сообщается, что Биг-Беном займется команда специалистов из разных стран, а стоимость ремонта составит 29 миллионов фунтов стерлингов, выплаты будут произведены из бюджета парламента.

Теперь, несмотря на работы в башне, "в особые моменты" колокол все же будет звонить — например, в Новый год — а часы будут идти. Циферблаты на прямоугольной башне размещены с четырех сторон, один из циферблатов будет виден и во время ремонта

В ходе работ для удобства специалистов в башне, высота которой составляет 96 метров, планируется оборудовать лифт. Строителям во время реставрации придется подниматься по 334 ступенькам, лифт нужен для обеспечения противопожарной безопасности. После 2021 года его, правда, закроют для посетителей за исключением людей с ограниченными возможностями.

Знаменитая часовая башня Биг-Бен у здания парламента Великобритании в Лондоне в 2012 году была официально переименована в Башню Елизаветы в честь 60-летнего юбилея правления королевы Елизаветы Второй.