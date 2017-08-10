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    Суд за 15 млн евро. Кабмин одобрил закупку услуг в деле Евровидения

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    Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф (132)

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    Правительство разрешило закупку по переговорной процедуре юридических услуг для защиты интересов Украины в деле об иске страны к компании "Euronews SA".
    Киев в финальный день Евровидения-2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Киев намерен в суде добиваться возврата 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных страной на проведение песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве, – правительство страны одобрило закупку юридических услуг для представления интересов в судебных инстанциях, следует из распоряжения, обнародованного на сайте Кабмина.

    Ранее Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру ареста 15 миллионов евро финансовых гарантий, предоставленных Украиной на проведение Евровидения-2017. Украинские организаторы конкурса посчитали это решение несправедливым и заявили о намерении добиваться отмены данного решения.

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    Согласно распоряжению от 9 августа, которое обнародовано на сайте правительства, Кабмин разрешил закупку по переговорной процедуре юридических услуг для защиты интересов Украины в деле об иске страны к компании "Euronews SA".

    "Правительство принимает меры для возвращения средств финансовой гарантии для проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" в государственный бюджет Украины… Решение позволит минюсту осуществить в 2017 году закупку соответствующих юридических услуг по переговорной процедуре", — говорится в сообщении.

    Логотип Евровидения
    УНИАН
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    Данное решение позволит Минюсту Украины "закупить за государственные средства услуги юридических советников, примирителей, специалистов, экспертов, в том числе иностранных, имеющих необходимые знания и опыт для осуществления мероприятий по защите прав и интересов Украины во время рассмотрения указанного дела в суде первой инстанции кантона Женевы в Швейцарии".

    Соорганизатор конкурса в Украине Национальная общественная телерадиокомпания Украины ранее обратилась в юридическую фирму из Швейцарии, чтобы выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством. Телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что арест средств может быть связан с претензиями телеканала Euronews к НОТУ.

    Позже председатель НОТУ Зураб Аласания сообщил, что финансовые гарантии были арестованы по требованию международного телеканала Euronews.

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