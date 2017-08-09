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    Культура

    Россиянин пытался вывезти из Украины старинную "Практическую магию"

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    Пограничный наряд обнаружил три старинные книги: "Практическая магия" 1912 года издания, "Топливо" 1925 года издания и "Пятизначные таблицы логарифмов" 1930 года издания.
    Гражданин России пытался вывезти из Украины старинные книги и почтовые марки
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Гражданин России пытался вывезти из Украины старинные книги и почтовые марки. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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    "Осматривая автомобиль Fiat Doblo российской регистрации, на котором оставлял Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил три старинные книги, а именно — "Практическая магия" 1912 года издания, "Топливо" 1925 года издания и "Пятизначные таблицы логарифмов" 1930 года издания, а также коллекцию старинных почтовых марок в количестве 132 штуки", — сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

    По данным ведомства, изъятые книги и марки передали для проведения экспертизы на предмет культурной или исторической ценности.

    Ранее сообщалось, что на границе с Польшей пограничники Мостиского отряда помешали незаконному вывозу малолетнего ребенка за пределы Украины.

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