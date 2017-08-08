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    Певца Usher обвинили в заражении партнерш герпесом

    (обновлено: )5201
    Одна из девушек заявила, что исполнитель был обязан предупредить ее о своей болезни. Она убеждена, что никогда не согласилась спать с ним, если бы знала о наличии в его организме вирусе герпеса.
    Ашер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Американского певца Ашера, обладателя семи премий "Грэмми" обвинили в сексуальном насилии и умышленном заражении партнерш герпесом. Три женщины подали иск к артисту в суд в Лос-Анджелесе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

    "Когда я узнала, что у него герпес, я просто не могла поверить… Я бы никогда не согласилась спать с ним, если бы знала это раньше", — сказала одна из заявительниц по имени Квантейша Шэрптон. Другие истицы не пожелали разглашать своих имен.

    По словам Шэрптон, она вступила в связь с артистом после концерта, в день своего 19-летия. Анализы показали, что у нее нет герпеса, но она считает, что Ашер был обязан предупредить ее о своей болезни. У двух других девушек после контакта с артистом результат анализа на вирус оказался положительным.

    Как сообщается, месяц назад была обнародована ранее не предававшаяся огласке информация об иске, поданном против Ашера в 2012 году. Тогда женщина, обвинившая певца в том, что он заразил ее герпесом, получила компенсацию в размере 1,1 миллиона долларов.

    Герпес — вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых. Наиболее часто вирус поражает кожу, глаза, наружные половые органы.

    В тяжёлых случаях болезни возможно поражение центральной нервной системы с развитием менингита и энцефалита.

    Напомним, голливудский актер Чарли Шин заявил, что является ВИЧ-инфицированным.

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