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    Культура

    В России умерла молодая актриса

    (обновлено: )157312
    СМИ сообщали, что Полина Шанина покончила жизнь самоубийством: тело артистки обнаружили под окнами ее квартиры в Москве. Также известно, что она тяжело переживала смерть возлюбленного.
    Полина Шанина
    Сатирикон

    КИЕВ, 8 авг – РИА Новости Украина. Молодая актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина умерла в понедельник на 31-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

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    "С прискорбием сообщаем, что вчера трагически погибла актриса нашего театра Полина Шанина", — сказали в пресс-службе во вторник.

    Полина Шанина родилась 24 сентября 1986 года. Работала в театре "Сатирикон" с 2009 года. Была задействована в спектаклях "Все оттенки голубого", "Закликухи", "Лондон шоу", "Однажды в деревне".

    Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Шанина покончила жизнь самоубийством. Смерть артистки они при этом связали с гибелью ее возлюбленного в апреле 2017 года. По данным СМИ, тело артистки нашли под окнами ее квартиры в Москве.

    Напомним, солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой.

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