"Ничего не планируется". Турция опровергла возвращение на Евровидение

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Турция не собирается вновь участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение, заявил вице-премьер страны Бекир Боздаг.

Ранее турецкие СМИ посчитали намеком на участие страны в конкурсе в 2018 году сообщение группы maNga. "Евровидение? Опять, вновь, заново", — написала в Twitter группа, занявшая в 2010 году второе место в конкурсе. СМИ предположили, что maNga будет представлять страну в Лиссабоне.

Eurovision? Yine yeni yeniden… 😉🤘 — maNga (@maNgaMusic) 1 августа 2017 г.

"На данный момент ничего такого не планируется", — цитирует Боздага агентство IHA.

Евровидение в 2018 году пройдет 8, 10 и 12 мая в столице Португалии Лиссабоне. Турция с 2013 года бойкотирует конкурс, ссылаясь на несправедливую систему голосования.