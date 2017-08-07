наверх
07.08.201714:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    В вышиванке и кроссовках. София Ротару покорила сеть яркой фотосессией

    (обновлено: )25302
    Легенда советской эстрады отмечает 70-летний юбилей в Италии. На своей странице в Instagram София Ротару выложила стильную фотосессию, на которой она запечатлена в вышиванке.
    Фотосессия Софии Ротару в 70-летний юбилей
    София Ротару/Instagram

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Украинская и российская эстрадная певица София Ротару, которая в понедельник отмечает 70-летие, отдыхает в Италии.

    На странице в Instagram она выложила фотосессию, на которой запечатлена в оранжевом платье-вышиванке и кроссовках.

    София Ротару/Instagram
    Фотосессия Софии Ротару в 70-летний юбилей

    София Михайловна Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области.

    София Ротару/Instagram
    Фотосессия Софии Ротару в 70-летний юбилей

    София Ротару – народная артистка СССР (1988). Награждена орденами СССР "Знак Почета" (1980) и Дружбы народов (1985), является лауреатом Премии Ленинского комсомола (1978). В 2002 году за большой вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление российско-украинских культурных связей она была удостоена российского ордена Почета.

    Ротару – народная артистка Украины (1976) и народная артистка Молдавии (1983). В 2002 году Софии Ротару было присвоено звание Героя Украины, в 2007 году она была награждена украинским орденом "За заслуги" II степени.

    Смотрите также: София Ротару во время юбилейного концерта в Киеве упала на сцене

    Певица является лауреатом международных конкурсов IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (София, 1968), "Золотой Орфей" (София, 1973); "Янтарный соловей" (Сопот, 1974). Она является многократной обладательницей премий "Овация" и "Золотой граммофон".

    София Ротару была замужем за народным артистом Украины Анатолием Евдокименко (1942-2002). У певицы есть сын Руслан.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Непогода в Николаеве
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Поддельный паспорт мужчины, которого задержали в Днепропетровской области
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого