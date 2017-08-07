В вышиванке и кроссовках. София Ротару покорила сеть яркой фотосессией

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Украинская и российская эстрадная певица София Ротару, которая в понедельник отмечает 70-летие, отдыхает в Италии.

На странице в Instagram она выложила фотосессию, на которой запечатлена в оранжевом платье-вышиванке и кроссовках.

София Ротару/Instagram Фотосессия Софии Ротару в 70-летний юбилей

София Михайловна Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области.

София Ротару/Instagram Фотосессия Софии Ротару в 70-летний юбилей

София Ротару – народная артистка СССР (1988). Награждена орденами СССР "Знак Почета" (1980) и Дружбы народов (1985), является лауреатом Премии Ленинского комсомола (1978). В 2002 году за большой вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление российско-украинских культурных связей она была удостоена российского ордена Почета.

Ротару – народная артистка Украины (1976) и народная артистка Молдавии (1983). В 2002 году Софии Ротару было присвоено звание Героя Украины, в 2007 году она была награждена украинским орденом "За заслуги" II степени.

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Певица является лауреатом международных конкурсов IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (София, 1968), "Золотой Орфей" (София, 1973); "Янтарный соловей" (Сопот, 1974). Она является многократной обладательницей премий "Овация" и "Золотой граммофон".

София Ротару была замужем за народным артистом Украины Анатолием Евдокименко (1942-2002). У певицы есть сын Руслан.