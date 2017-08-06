У гитариста The Rolling Stones обнаружили рак легких

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. У гитариста рок-группы ​The Rolling Stones Ронни Вуда обнаружен рак легких. Об этом музыкант признался в интервью изданию Daily Mail.

Вуд рассказал изданию о том, что рак легких у него обнаружили при обследовании в мае 2017 года во время обычного медицинского осмотра перед гастрольным туром. Также он отметил, что не намерен проводить химиотерапию.

"Я для себя решил, что если рак будет распространяться, то я не соглашусь на химиотерапию. Я не собираюсь терять мои волосы", — заявил Вуд.

Он также рассказал, что врачам понадобилась неделя для более тщательной диагностики. В это время, вспоминает музыкант, "все висело на волоске".

"Это могло быть занавесом и временем сказать "прощай", — отметил гитарист.

По словам Вуда, опухоль не разрасталась, поэтому достаточно было одной операции по ее удалению.

"Сейчас я в порядке, но вынужден проверяться каждые три месяца. Они рано его (рак, — ред.) нашли. Люди должны проверяться. Серьезно, люди должны проверяться. Я чертов везунчик, но значит, у меня очень мощный ангел-хранитель", — рассказал он.

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