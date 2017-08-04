наверх
04.08.201723:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Бэнкси опроверг слухи о своем имени и связи с группой Massive Attack

    30
    Бэнкси на вопрос журнала Boundless может ли он подтвердить заявление диджея Goldie, ответил отрицательно. Он отметил, что "наиболее примечательные и захватывающие дух произведения уличного искусства создаются анонимными талантами".
    Бэнкси представил депрессивный Диснейленд
    Banksy Street Art

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Таинственный уличный художник Бэнкси опроверг слухи о том, что под псевдонимом на самом деле скрывается один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Ная, сообщает издание Daily Star.

    Бэнкси открыл отель с худшим видом из окон в Вифлееме
    Канал RT на Youtube
    Отель Бэнкси с "худшим видом из окон"

    В июне британский диджей Goldie в интервью Distraction Pieces проговорился о личности художника, назвав его Робертом. Осенью 2016 года журналист Крейг Уильямс предположил, что художником может быть Роберт Дель Ная. Уильямс провел собственное расследование и пришел к заключению, что характерные граффити появляются в тех местах, где группа дает свои концерты. Кроме того, по мнению журналиста, объем работ позволяет предположить, что за псевдонимом может скрываться не один человек, а группа.

    Как пишет издание, Бэнкси на вопрос журнала Boundless может ли он подтвердить заявление диджея, ответил отрицательно.

    "Я выбираю скрывать свою личность. Я создаю свое искусство быстро, и я хочу сохранить его остроумным, чтобы люди замечали его и узнавали, что это я", — добавил Бэнкси. Он отметил, что "наиболее примечательные и захватывающие дух произведения уличного искусства создаются анонимными талантами".

    Существует и другая теория о личности Бэнкси. Исследование британских ученых подтвердило выдвинутую еще в 2008 году версию, согласно которой за псевдонимом Бэнкси скрывается выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем (Robin Gunningham).

    Бэнкси считается одним из самых ярких представителей мирового стрит-арта, он известен тем, что не анонсирует появление своих работ, очень малое количество людей знает его в лицо, а личность его не установлена.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    Доллары, евро и гривны
    Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке
    Лето в Киеве
    Украина: жара наступает