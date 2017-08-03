НАБУ задержало за хищение средств бойфренда украинской звезды Playboy - СМИ

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Возлюбленного украинской певицы и звезды мужского журнала Playboy Даши Астафьевой Артема Кима подозревают в хищении 27 млн грн НАЭК "Энергоатом", сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

В четверг на сайте Национального актикоррупционного бюро появилась информация, что 2 августа задержан подозреваемый в хищении 27 млн грн ГП НАЭК "Энергоатом".

Совершение преступления квалифицировано по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Из собственных источников издание выяснило, что речь идет именно об Артеме Киме.

"По версии следствия, задержанный, используя родственные связи с бывшим генеральным директором "Южно-Украинской АЭС" (входит в состав ГП "НАЭК "Энергоатом"), на протяжении 2012-2014 годов способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке электрощитового оборудования, которые проводила атомная электростанция", — говорится на сайте НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что предприниматель поставлял оборудование по завышенным ценам, в результате чего интересам государства был нанесен ущерб в размере 27 млн грн.

Расследование этой коррупционной схемы детективы НАБУ осуществляют с апреля 2016 года.

Возлюбленная Кима Даша Астафьева пока никак не прокомментировала ситуацию.

Как отмечает "Украинская правда", задержанный Артем Ким является сыном бывшего и.о. президента "Энергоатома" и гендиректора Южно-Украинской АЭС Виссариона Кима.

Ранее сообщалось, что Астафьева опубликовала фотографию поклонника, который запечатлел ее на своем теле в виде татуировки.