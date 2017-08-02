Взрывное фото из "Борисполя": стало известно, куда летели пенсионерки

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Группа украинских пенсионерок, чье фото из международного аэропорта "Борисполь" вызвало резонанс среди пользователей социальных сетей, летели на международный фольклорный фестиваль.

Так, ранее в Facebook было опубликовано фото пенсионерок, которые летели в Будапешт.

Как выяснилось, пожилые женщины поют в коллективе "Живица" в Черниговской области и из столичного аэропорта ехали на фестиваль Ördögkatlan в Венгрию.

Комментарий по поводу коллектива пенсионерок

Вместе с тем появилась также информация, что песенный коллектив называется "Берегиня".

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.