наверх
02.08.201714:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Взрывное фото из "Борисполя": стало известно, куда летели пенсионерки

    (обновлено: )361
    Группа пенсионерок, фото которых облетело интернет, поют в музыкальном коллективе в Черниговской области, а из международного аэропорта "Борисполь" летели на фестиваль.
    Пенсионерки в аэропорту Борисполь ожидают рейс на Будапешт
    Facebook Сергея Гришина

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Группа украинских пенсионерок, чье фото из международного аэропорта "Борисполь" вызвало резонанс среди пользователей социальных сетей, летели на международный фольклорный фестиваль. 

    Так, ранее в Facebook было опубликовано фото пенсионерок, которые летели в Будапешт.

    Как выяснилось, пожилые женщины поют в коллективе "Живица" в Черниговской области и из столичного аэропорта ехали на фестиваль Ördögkatlan в Венгрию.

    Комментарий по поводу коллектива пенсионерок

    Вместе с тем появилась также информация, что песенный коллектив называется "Берегиня".

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    В Киеве произошел пожар в жилом доме
    Украина: жара наступает
    Флаг России. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы