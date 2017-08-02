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    Бейонсе серьезно заинтересовалась баскетболом

    (обновлено: )12
    Владелец "Хьюстона" Лесли Александр принял решение продать команду. По данным СМИ, Бейонсе рассматривает возможность приобретения части акций клуба НБА.
    Бейонсе. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Певица Бейонсе рассматривает возможность приобретения части акций клуба НБА "Хьюстон Рокетс", сообщает Bloomberg.

    Ранее в июле стало известно, что владелец "Хьюстона" Лесли Александр принял решение продать команду. Александр стал владельцем "Рокетс" в 1993 году, заплатив 85 миллионов долларов, после чего клуб дважды завоевал титул чемпиона НБА — в 1994 и 1995 годах.

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    Источник не сообщает о сумме сделки и количестве акций, которые может приобрести Бейонсе.

    По данным журнала Forbes, Бейонсе занимает вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд с годовой прибылью в размере 105 миллионов долларов.

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