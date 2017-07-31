"Переживем эти три года". Российский певец о запрете на въезд в Украину

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин разочарован, что Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну на три года.

Ранее СБУ сообщила о запрете въезда в страну на три года Мите Фомину. Сведения о нем были внесены в базу данных сайта "Миротворец" из-за "незаконного пересечения границы Украины".

"Честно говоря, я до последнего думал, что все обойдется, и те, кто принимают подобные решения, будут следовать голосу разума, ведь я всегда приезжал и приехал тогда во Львов не с войной, не с раздором, не с какими-то противоправными действиями. Я приехал слушать музыку и общаться с друзьями, которых у меня на Украине очень много. Очень жаль, что эта участь запрета коснулась и меня", — написал он на своей странице в Instagram.

Фомин подчеркнул, что не отказывается от своих прежних слов — "артисты — люди мира, которые своим творчеством, своей философией, своим настроением объединяют и мирят людей".

"По факту страдает украинская публика, которая ни в чем не виновата. Все меньше и меньше артистов, общественных деятелей и просто интересных людей попадают на территорию Украины, таким образом люди сами себя ограничивают в культурном обмене и построении гражданского общества. А те, кого не пускают, как правило, имеют свою аудиторию и за пределами Украины", — добавил российский певец.

Он также подчеркнул, что он и его поклонники "переживем эти три года".

Митя Фомин/Instagram, 31 июля 2017

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.

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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, названных "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.