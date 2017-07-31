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    Культура

    "Живая легенда": Эдита Пьеха отмечает 80-летие

    (обновлено: )27440
    Как отмечается, президент России Владимир Путин отметил, что безграничная преданность искусству помогли Эдите Пьехе добиться выдающихся профессиональных успехов, стать одной из самых ярких звезд отечественной эстрады.
    Народная артистка СССР Эдита Пьеха
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин отметил безграничную преданность искусству народной артистки СССР Эдиты Пьехи, поздравляя ее с 80-летием, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

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    "Огромный, щедрый талант и безграничная преданность искусству помогли Вам добиться выдающихся профессиональных успехов, стать одной из самых ярких звезд отечественной эстрады. Завоевать признание и искреннюю любовь публики", — говорится в поздравительной телеграмме.

    Эдита Пьеха — советская и российская певица, народная артистка СССР. Лауреат многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов. Обладательница Российской национальной премии "Овация" в номинации "Живая легенда", ордена "За заслуги перед Отечеством", почетного знака "За заслуги перед Санкт-Петербургом", французского ордена "За укрепление мира искусством" и множества других наград.

    Ранее сообщалось, что российская актриса театра и кино Светлана Немоляева отметила 80-летие.

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