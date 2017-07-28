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    Культура

    Нарисованный Трампом скетч ушел с молотка почти за $30 тыс

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    Как сообщается на сайте аукционного дома Nate D. Sanders, скетч был сделан Трампом для благотворительного мероприятия, он является очень редким лотом. На нем президент изобразил силуэт Нью-Йорка, в середине изображен небоскреб Trump Tower.
    Рисунок президента США Дональда Трампа
    washingtonexaminer.com

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Рисунок, созданный и подписанный президентом США Дональдом Трампом, был продан на аукционе почти за 30 тысяч долларов.

    Как сообщается на сайте аукционного дома Nate D. Sanders, скетч был сделан Трампом для благотворительного мероприятия, он является очень редким лотом. На нем президент изобразил силуэт Нью-Йорка, в середине изображен небоскреб Trump Tower. В нижней части рисунка стоит подпись Трампа, сделанная золотым маркером.

    Аукцион был закрыт в четверг, 27 июля, всего было сделано 11 ставок. Минимальная ставка составляла девять тысяч долларов.

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