Попытка №2: Depeche Mode анонсировали концерт в Минске

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Группа Depeche Mode назвала новую дату своего концерта в Минске, выступление состоится 13 февраля, сообщается на официальной странице коллектива с социальной сети Facebook.

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Концерт Depeche Mode в Минске должен был пройти 17 июля, но был отменен из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана в одну из больниц города с кишечным расстройством.

"Depeche Mode рада сообщить, что шоу в Минске, которое изначально было запланировано на 17 июля, перенесено на 13 февраля 2018 года. Все билеты на 17 июля будут действительны на новую даты. Группа с нетерпением ждет возвращения в Минск и новой возможности выступить перед белорусскими поклонниками!" — говорится в заявлении группы.

Группа Depeche Mode — один из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк, была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.