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    Культура

    Попытка №2: Depeche Mode анонсировали концерт в Минске

    (обновлено: )51
    Как сообщается, шоу в Минске, которое изначально было запланировано на 17 июля, перенесено на 13 февраля 2018 года. Все билеты на 17 июля будут действительны на новую даты.
    Солист британской группы Depeche Mode Дэйв Гaан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Группа Depeche Mode назвала новую дату своего концерта в Минске, выступление состоится 13 февраля, сообщается на официальной странице коллектива с социальной сети Facebook.

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    Концерт Depeche Mode в Минске должен был пройти 17 июля, но был отменен из-за госпитализации ее лидера Дэйва Гаана в одну из больниц города с кишечным расстройством.

    "Depeche Mode рада сообщить, что шоу в Минске, которое изначально было запланировано на 17 июля, перенесено на 13 февраля 2018 года. Все билеты на 17 июля будут действительны на новую даты. Группа с нетерпением ждет возвращения в Минск и новой возможности выступить перед белорусскими поклонниками!" — говорится в заявлении группы.

    Группа Depeche Mode — один из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк, была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад.

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