Отказ во въезде артистам РФ в Молдову: Додон назвал это "очередной провокацией"

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Президент Молдовы Игорь Додон назвал "очередной провокацией" отказ во въезде в Молдову российским артистам, которые направлялись в Приднестровье. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

Скриншот со страницы Игоря Додона в Facebook

"Категорически осуждаю необоснованное задержание граждан России в Кишиневском аэропорту. Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий президента по восстановлению молдавско-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться", — написал он.

Депутату Госдумы РФ от Либерально-демократической партии Павлу Шперову, а также группе российских артистов запретили въезд в Молдову.