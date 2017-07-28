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    Культура

    Отказ во въезде артистам РФ в Молдову: Додон назвал это "очередной провокацией"

    (обновлено: )136
    Президент Молдовы категорически осудил необоснованное задержание граждан России в Кишиневском аэропорту. Он также расценил эти действия как очередную провокацию.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Президент Молдовы Игорь Додон назвал "очередной провокацией" отказ во въезде в Молдову российским артистам, которые направлялись в Приднестровье. Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

    Скриншот со страницы Игоря Додона в Facebook

    "Категорически осуждаю необоснованное задержание граждан России в Кишиневском аэропорту. Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий президента по восстановлению молдавско-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться", — написал он.

    Депутату Госдумы РФ от Либерально-демократической партии Павлу Шперову, а также группе российских артистов запретили въезд в Молдову.

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