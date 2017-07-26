Режиссер Кира Муратова стала почетным гражданином Одессы

КИЕВ, 26 июл — РИА новости Украина. Кинорежиссер, член Американской киноакадемии Кира Муратова получила звание Почетного гражданина города Одессы.

Соответствующее решение принял горсовет, удовлетворив ходатайство Одесского отделения Национального объединения кинематографистов Украины.

Муратова получила звание "с учетом многолетнего плодотворного труда, выдающихся творческих достижений, весомого личного вклада в развитие киноискусства и больших заслуг Муратовой Киры Георгиевны в общественной жизни города Одессы", сообщает "Думская".

Кинорежиссер, сценарист и актриса Кира Георгиевна Муратова (в девичестве Короткова) родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, Бессарабия, Королевство Румыния (ныне — город Сороки, Молдавия).

В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). С 1961 года — режиссер Одесской киностудии.

Как сценарист и режиссер Муратова дебютировала в 1961 году, совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым поставив короткометражный фильм "У крутого яра". Затем с ним же сняла полнометражную ленту "Наш честный хлеб" (1964).