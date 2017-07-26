наверх
26.07.201716:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Режиссер Кира Муратова стала почетным гражданином Одессы

    (обновлено: )35
    Кинорежиссер, сценарист и актриса Кира Георгиевна Муратова получила звание за большие заслуги в общественной жизни города Одессы.
    Кира Муратова. Архивное фото
    RIA News Галина Кмит | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл — РИА новости Украина. Кинорежиссер, член Американской киноакадемии Кира Муратова получила звание Почетного гражданина города Одессы.

    Пожар в одесском ресторане Хуторок
    uc.od.ua
    Одесса в плену пожаров: шокирующие фото

    Соответствующее решение принял горсовет, удовлетворив ходатайство Одесского отделения Национального объединения кинематографистов Украины.

    Муратова получила звание "с учетом многолетнего плодотворного труда, выдающихся творческих достижений, весомого личного вклада в развитие киноискусства и больших заслуг Муратовой Киры Георгиевны в общественной жизни города Одессы", сообщает "Думская".

    Кинорежиссер, сценарист и актриса Кира Георгиевна Муратова (в девичестве Короткова) родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, Бессарабия, Королевство Румыния (ныне — город Сороки, Молдавия).

    В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). С 1961 года — режиссер Одесской киностудии.

    Как сценарист и режиссер Муратова дебютировала в 1961 году, совместно со своим будущим мужем Александром Муратовым поставив короткометражный фильм "У крутого яра". Затем с ним же сняла полнометражную ленту "Наш честный хлеб" (1964).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эдмонд Саакян. Архивное фото
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Медведчук Виктор
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Заседание Совета Федерации РФ
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?