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    Культура

    "Опоздали с выплесками гнева". Кобзон ответил Славянску

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (366)

    (обновлено: )7920
    Народный артист РФ заявил в комментарии РИА Новости, что его не интересует территория, которая находится под властью марионеток и национал-радикалов. По его словам, он сам просил снять с него "все эти звания почетного гражданина".
    Певец Иосиф Кобзон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл – РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Иосиф Кобзон заявил, что его не волнует решение городского совета Славянска Донецкой области о лишении звания почетного гражданина.

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    В среду СМИ сообщили, что инициатива о лишении Кобзона звания почетного гражданина, которое артист носил с 1999 года, поступила от местных общественных организаций. В решении горсовета не указаны причины, по которым принято такое решение.

    "Меня не интересует территория, тем более быть почетным гражданином, которая находится под властью марионеток и национал-радикалов. Поэтому я заявил о том, что я сам прошу снять с меня все эти звания почетного гражданина. Они опоздали со своими, так сказать, выплесками гнева. Меня это мало волнует", — сказал Кобзон РИА Новости.

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    Ранее Кобзон был лишен званий почетного гражданина Днепра, Полтавы и Краматорска.

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