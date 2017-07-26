"Опоздали с выплесками гнева". Кобзон ответил Славянску

КИЕВ, 26 июл – РИА Новости Украина. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Иосиф Кобзон заявил, что его не волнует решение городского совета Славянска Донецкой области о лишении звания почетного гражданина.

В среду СМИ сообщили, что инициатива о лишении Кобзона звания почетного гражданина, которое артист носил с 1999 года, поступила от местных общественных организаций. В решении горсовета не указаны причины, по которым принято такое решение.

"Меня не интересует территория, тем более быть почетным гражданином, которая находится под властью марионеток и национал-радикалов. Поэтому я заявил о том, что я сам прошу снять с меня все эти звания почетного гражданина. Они опоздали со своими, так сказать, выплесками гнева. Меня это мало волнует", — сказал Кобзон РИА Новости.

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Ранее Кобзон был лишен званий почетного гражданина Днепра, Полтавы и Краматорска.