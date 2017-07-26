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    Культура

    Умерла вдова Фрэнка Синатры

    (обновлено: )25
    Вдова легендарного исполнителя умерла во вторник "вследствие естественных причин" в собственном доме. До встречи с Синатрой Барбара Маркс была замужем дважды.
    Барбара Синатра
    AP Photo/Jose Luis Magana

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Четвертая жена певца и актера Фрэнка Синатры Барбара Синатра умерла в Калифорнии на 91-м году жизни, сообщает агентство Associated Press.

    Как сообщил директор детского центра Барбары Джон Торесен, вдова легендарного исполнителя умерла во вторник "вследствие естественных причин" в собственном доме.

    REUTERS Mark Cardwell/File Photo
    Френк Синатра с супругой Барбарой Синатра

    Напомним, Барбара Маркс, до которой Синатра был женат трижды, была замужем дважды до того, как встретила музыканта.

    Фрэнк Синатра скончался в Лос-Анджелесе 14 мая 1998 года от сердечного приступа.

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