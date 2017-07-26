Умерла вдова Фрэнка Синатры

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КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Четвертая жена певца и актера Фрэнка Синатры Барбара Синатра умерла в Калифорнии на 91-м году жизни, сообщает агентство Associated Press.

Как сообщил директор детского центра Барбары Джон Торесен, вдова легендарного исполнителя умерла во вторник "вследствие естественных причин" в собственном доме.

REUTERS Mark Cardwell/File Photo Френк Синатра с супругой Барбарой Синатра

Напомним, Барбара Маркс, до которой Синатра был женат трижды, была замужем дважды до того, как встретила музыканта.

Фрэнк Синатра скончался в Лос-Анджелесе 14 мая 1998 года от сердечного приступа.