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    СМИ узнали дату выхода нового фильма про Джеймса Бонда

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    Пока неизвестно, кто исполнит роль агента 007. Кинокомпании сообщили, что детали о новом фильме появятся позднее. Дэниел Крэйг отказался от 68 миллионов фунтов, предложенных ему за возвращение в роли Бонда.
    Кинозал
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Новый фильм про Джеймса Бонда выйдет 8 ноября 2019 года, пишет Variety со ссылкой на кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Eon Productions.

    Настоящий Джеймс Бонд: Макрон спустился на подводную лодку. ФОТОЖАБЫ
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    Настоящий Джеймс Бонд: Макрон на подводной лодке. Лучшие фотожабы

    Кинокартина, у которой пока нет названия, на данный момент неизвестно, кто исполнит роль агента 007. Кинокомпании сообщили, что детали о новом фильме появятся позднее.

    Известны сценаристы очередной серии "бондианы" — ими стали Нил Первис и Роберт Уэйд, ранее работавшие над картинами о Бонде.

    Ранее сообщалось, что британский актер Дэниел Крэйг (Daniel Craig), сыгравший роль Джеймса Бонда во всемирно известных фильмах про агента 007, отказался от 68 миллионов фунтов, предложенных ему за возвращение в роли Бонда еще в двух фильмах.

    Премьера первого фильма "бондианы" "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.

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