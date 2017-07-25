СМИ узнали дату выхода нового фильма про Джеймса Бонда

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Новый фильм про Джеймса Бонда выйдет 8 ноября 2019 года, пишет Variety со ссылкой на кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Eon Productions.

Кинокартина, у которой пока нет названия, на данный момент неизвестно, кто исполнит роль агента 007. Кинокомпании сообщили, что детали о новом фильме появятся позднее.

Известны сценаристы очередной серии "бондианы" — ими стали Нил Первис и Роберт Уэйд, ранее работавшие над картинами о Бонде.

Ранее сообщалось, что британский актер Дэниел Крэйг (Daniel Craig), сыгравший роль Джеймса Бонда во всемирно известных фильмах про агента 007, отказался от 68 миллионов фунтов, предложенных ему за возвращение в роли Бонда еще в двух фильмах.

Премьера первого фильма "бондианы" "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.