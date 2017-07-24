Запрет на георгиевскую ленту: за месяц наказаны четыре человека

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Четыре человека понесли наказание за использование георгиевской ленты в Украине за месяц действия закона о ее запрете, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на Нацполицию.

В Украине 15 июня вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение в рамках нового украинского закона увеличивает размеры штрафов и грозит даже административным арестом на срок до 15 суток.

"К административной ответственности были привлечены четыре человека", — говорится в сообщении издания со ссылкой на ответ Нацполиции на запрос редакции. При этом один из нарушителей был наказан общественными работами на 30 суток.

Ранее Верховная Рада приняла закон, которым вводится административная ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

Согласно закону, "пропагандой" георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображения. Это включает показ георгиевской ленты во время массовых мероприятий, изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, а также в средствах массовой информации.

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