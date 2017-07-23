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    Культура

    Скончалась известная российская телеведущая

    (обновлено: )23001
    Телеведущая Елена Миронова умерла после продолжительной болезни. Миронова долгое время вела программу "Доброе утро" на Первом канале.
    Свеча памяти. Архивное фото
    РИА Новости Украина Анатолий Пырьев

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. После тяжелой болезни скончалась телеведущая Елена Миронова, которая вела программу "Доброе утро" на Первом канале, сообщает в воскресенье телеканал.

    "Печальная новость: не стало известной ведущей "Доброго утра" Елены Мироновой. Она долго боролась с тяжелой болезнью, но недуг оказался сильнее. На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня. Зрители любили ее не только за мягкий очаровательный голос, но и за остроумие и элегантность", — говорится в сообщении телеканала.

    Фото из открытых источников
    Елена Миронова

    Коллеги всегда вспоминают о ней с теплом, добавляют на канале. Недавно Первый канал отметил 30-летие "Доброго утра". Андрей Малахов, который также начинал карьеру в этой программе, приглашал Елена Миронову на эфир, но, к сожалению, здоровье не позволило.

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    "Все дело в том, что мы звали на этот эфир и Елену Миронову. Я позвонил ей, и она сказала, что она не может прийти, она уже не встает. У нее химия. Она передавала всем огромный привет, и я хочу, чтобы мы сейчас поаплодировали Лене, потому что столько моментов, пережитых с ней. Лена, мы тебя любим", — сказал тогда в программе Малахов.

    Елена Миронова долгие годы работала корреспондентом программы "Время", многие помнят ее репортажи.

    "Это большая утрата для всего коллектива Первого канала, приносим соболезнования близким. Когда состоится прощание с Еленой Мироновой, станет известно позже", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в США на 73-м году жизни скончался знаменитый актер Джон Херд, известный по роли отца Кевина Маккаллистера в комедиях "Один дома".

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