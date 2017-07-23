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    Кустурица прилетел в Крым

    (обновлено: )12640
    Новая программа группы The No Smoking Orchestra носит название последнего фильма режиссера - "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Кустурица и Моника Беллуччи.
    Эмир Кустурица с оркестром The No Smoking Orchestra
    RIA News Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица вместе со своей группой The No Smoking Orchestra прибыл в воскресенье утром в Симферополь.

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    Сегодня вечером Кустурица со своей группой даст единственный концерт для жителей и гостей Ялты.

    "Я знаю, что в Ялте очень хорошая фактура и очень хорошие девушки", — сказал он журналистам в аэропорту, отвечая на вопрос, что он ожидает от встречи с Крымом. Он также отметил, что именно в Ялте произошла конференция 1945 года, в ходе которой были подписаны судьбоносные для всего мира документы, связанные со Второй мировой войной.

    Новая программа группы The No Smoking Orchestra носит название последнего фильма режиссера — "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Кустурица и Моника Беллуччи.

    Кроме того, в рамках своего первого визита в Крым режиссер намерен осмотреть места и достопримечательности полуострова, которые, возможно, заинтересуют его для съемок нового фильма.

    Напомним, в июле 2015 года концерт Кустурицы и его группы в Киеве был отменен после соответствующего обращения Минкульта в СБУ и МВД.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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