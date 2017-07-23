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    Культура

    Назван фильм, получивший гран-при Одесского кинофестиваля

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    Лучшим фильмом на ОМКФ признана картина "Лето 1993" Карлы Симон, награда за лучшую режиссуру - "Моя счастливая семья" Наны Эквтимишвили, лучшая актерская работа - Ия Шугашвили и Цися Квамсашвили.
    Кадр из фильма Король бельгийцев

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Гран-при восьмого Одесского международного кинофестиваля получил фильм Джессики Вудворт и Петера Бросенса "Король бельгийцев".

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    Фильм повествует о вымышленном короле Николасе III, который приезжает в Стамбул с государственным визитом, когда его страна неожиданно разваливается. Он пытается вернуться на родину, однако из-за геомагнитной бури воздушное пространство закрывается, как для связи, так и для самолетов.

    Лучшим фильмом признана картина "Лето 1993" Карлы Симон, награда за лучшую режиссуру — "Моя счастливая семья" Наны Эквтимишвили, лучшая актерская работа — Ия Шугашвили и Цися Квамсашвили — картина "Моя счастливая семья", спецприз жюри — "Свободно и легко" Ген Цзюня.

    Лучшей национальной короткометражкой признана "Выпуск 97" Павла Острикова. Также награду за лучший украинский полнометражный фильм получил Dixieland Романа Бондарчука.

    Ранее вышел трейлер восьмой части хоррора "Пила".

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