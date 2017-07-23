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    Кустурица даст концерт в Ялте

    (обновлено: )2611
    Новая программа группы The No Smoking Orchestra, в играет знаменитый режиссер, носит название последнего фильма режиссера — "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Беллуччи.
    Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица со своей группой The No Smoking Orchestra в воскресенье вечером даст единственный концерт для жителей и гостей Ялты.

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    В видеообращении, распространенном концертным агентством Inconcert 19 июля, Кустурица подтвердил, что 23 июля приедет в Крым.

    "Привет. Меня зовут Эмир Кустурица, я приезжаю в Ялту, будем играть концерт в "Юбилейном" (концертном) зале 23 июля", — сказал Кустурица в видеообращении.

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    Новая программа The No Smoking Orchestra носит название последнего фильма режиссера — "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Беллуччи.

    Кроме того, в рамках своего первого визита в Крым Эмир Кустурица намерен осмотреть места и достопримечательности полуострова, которые, возможно, заинтересуют его для съемок нового фильма, сообщили РИА Новости в агентстве.

    Музыка группы The No Smoking Orchestra представляет собой сочетание западной и восточной культур: это смесь балканских мотивов и джаза, фолка и турецких маршей, цыганской музыки и еврейских свадебных напевов.

    Напомним, в июле 2015 года концерт Кустурицы и его группы в Киеве был отменен после соответствующего обращения Минкульта в СБУ и МВД.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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