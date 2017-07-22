Скончался звезда фильма "Один дома"

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КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. В США на 73-м году жизни скончался знаменитый актер Джон Херд, известный по роли отца Кевина Маккаллистера в комедиях "Один дома".

О кончине актера сообщил портал tmz.com.

Актер был обнаружен мертвым в отеле. О причинах его смерти пока ничего не сообщается.

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СМИ сообщали, что Херд не так давно перенес небольшую операцию на спине в Медицинском центре при Стэнфордском университете, а в отеле оставался для окончательного выздоровления. В общей сложности Джон Херд сыграл более 150 ролей.

Ранее сообщалось, что шведский актер Микаэль Нюквист, наиболее известный по роли в экранизации трилогии "Миллениум" шведского журналиста и писателя Стига Ларссона, скончался в возрасте 56 лет от рака легких.