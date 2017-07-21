По роману Скрябина снимут фильм

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Украине снимут фильм по роману фронтмена группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко "Я, Победа и Берлин", сообщил продюсер Влад Ряшин во время Одесского международного кинофестиваля.

"Мы целый год занимались девелопментом, наконец пришли к качественному синопсису этой истории, который можно развивать в полноценный сценарий. Мы также имеем поддержку жены Андрея – Светланы Кузьменко", – сказал Ряшин, сообщает "Детектор Медиа".

Роман "Я, Победа и Берлин" вышел в 2006 году. Это автобиографический рассказ о поездке Кузьмы с другом по кличке Бард в Берлин. Герои путешествуют в столицу Германии на старом автомобиле марки "Победа" и попутно попадают в разные приключения.

Андрей Кузьменко, больше известный Как Кузьма Скрябин погиб в ДТП возле села Лозоватка в Днепропетровской области 2 февраля 2015 года. Его джип на высокой скорости врезался в молоковоз. Музыкант был похоронен в Брюховичах под Львовом.