наверх
21.07.201722:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    По роману Скрябина снимут фильм

    (обновлено: )1
    Роман "Я, Победа и Берлин" вышел в 2006 году. Это автобиографический рассказ о поездке Кузьмы с другом по кличке Бард в Берлин. Герои путешествуют в столицу Германии на старом автомобиле марки "Победа".
    Год со дня гибели Скрябина. Несколько эпизодов его жизни
    Facebook Kuzma Skryabin

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Украине снимут фильм по роману фронтмена группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко "Я, Победа и Берлин", сообщил продюсер Влад Ряшин во время Одесского международного кинофестиваля.

    Группа Скрябин
    Фото с официальной страницы "Скрябин" в Facebook
    Сегодня "Кузьме" Скрябину исполнилось бы 48 лет

    "Мы целый год занимались девелопментом, наконец пришли к качественному синопсису этой истории, который можно развивать в полноценный сценарий. Мы также имеем поддержку жены Андрея – Светланы Кузьменко", – сказал Ряшин, сообщает "Детектор Медиа".

    Роман "Я, Победа и Берлин" вышел в 2006 году. Это автобиографический рассказ о поездке Кузьмы с другом по кличке Бард в Берлин. Герои путешествуют в столицу Германии на старом автомобиле марки "Победа" и попутно попадают в разные приключения.

    Андрей Кузьменко, больше известный Как Кузьма Скрябин погиб в ДТП возле села Лозоватка в Днепропетровской области 2 февраля 2015 года. Его джип на высокой скорости врезался в молоковоз. Музыкант был похоронен в Брюховичах под Львовом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции