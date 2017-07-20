Немка с грудью 19-го размера поменяла цвет кожи, чтоб стать "африканкой"

Скриншот видео Мартины Биг

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Немецкая гламурная модель Мартина Биг с грудью 19-го размера использовала инъекции искусственного загара, чтобы добиться радикального изменения облика, который она впервые продемонстрировала во время поездки в Лос-Анджелес, сообщает The Sun.

Мартина Биг в facebook Мартина Биг

Биг утверждает, что она успешно "превратилась" в "черную женщину", а теперь планирует сделать операцию по "африканским чертам лица".

"Да, у меня кожа африканской девушки. Но я не притворяюсь черной девушкой", — приводит издание слова бывшей стюардессы из Германии.

@martinabigofficial Мартина Биг "до" и "после" изменений

В то же время манипуляции 28-летней немки с цветом кожи подверглись критике со стороны Фонда расового равенства, который считает, что у нее есть "ограниченное понимание" проблем, с которыми сталкиваются этнические меньшинства.

Смотрите видео Мартины Биг в новом облике в Лос-Анджелесе здесь.

Ранее сообщалось, что модель Дженнифер Памплона из Сан-Пауло (Бразилия) потратила более $470 тыс, чтобы ввести в свою "пятую точку" почти четыре пинты жира (примерно 1,89 литра).