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    Культура

    Немка с грудью 19-го размера поменяла цвет кожи, чтоб стать "африканкой"

    (обновлено: )68911
    Манипуляции 28-летней немки с цветом кожи подверглись критике со стороны Фонда расового равенства, который считает, что у нее есть "ограниченное понимание" проблем, с которыми сталкиваются этнические меньшинства.
    Скриншот видео Мартины Биг
    Скриншот видео Мартины Биг

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Немецкая гламурная модель Мартина Биг с грудью 19-го размера использовала инъекции искусственного загара, чтобы добиться радикального изменения облика, который она впервые продемонстрировала во время поездки в Лос-Анджелес, сообщает The Sun.

    Биг утверждает, что она успешно "превратилась" в "черную женщину", а теперь планирует сделать операцию по "африканским чертам лица".

    "Да, у меня кожа африканской девушки. Но я не притворяюсь черной девушкой", — приводит издание слова бывшей стюардессы из Германии.

    @martinabigofficial
    Мартина Биг "до" и "после" изменений

    В то же время манипуляции 28-летней немки с цветом кожи подверглись критике со стороны Фонда расового равенства, который считает, что у нее есть "ограниченное понимание" проблем, с которыми сталкиваются этнические меньшинства.

    Смотрите видео Мартины Биг в новом облике в Лос-Анджелесе здесь.

    Ранее сообщалось, что модель Дженнифер Памплона из Сан-Пауло (Бразилия) потратила более $470 тыс, чтобы ввести в свою "пятую точку" почти четыре пинты жира (примерно 1,89 литра).

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