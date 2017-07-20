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    Известная певица переплыла самое большое озеро центральной Европы

    (обновлено: )18311
    Известная украинская певица, победительница "Евровидения - 2004" Руслана Лыжичко сообщила, что давно мечтала побывала на самом большом озере центральной Европы - Балатоне.
    Певица Руслана Лыжычко
    Руслана Лыжычко, facebook

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Известная украинская певица, победительница "Евровидения — 2004" Руслана Лыжичко решила переплыть самое большое озеро центральной Европы — Балатон.

    Радостью с поклонниками Руслана поделилась на своей странице в Facebook.

    "В Венгрии переплываю Балатон — самое большое озеро в Центральной Европе (длина 79км)", — написала Лыжичко.

    Руслана призналась, что давно мечтала побывала на Балатоне и вот теперь ее мечта осуществилась.

    Напомним, в начале июня Руслана, которая была приглашенной звездой на финале конкурса в Киеве, заявляла, что до сих пор не получила обещанного гонорара.

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